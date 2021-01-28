На Сахалине просят проверить факт исполнения депутатом песни с матерными словами

На Сахалине просят проверить факт исполнения депутатом песни с матерными словами

Вчера, 17:37ОбществоPhoto: pixabay.com
Специалисты центра управления регионом Сахалина просят правоохранительные органы дать оценку действия местного депутата, исполнявшего в машине при своих детях песню с нецензурными словами.

Как сообщает iz.ru, речь идет о депутате собрания Томаринского городского округа Сергее Булатове, выложившем в TikTok видео, в котором он подпевает певице Бьянки, используя нецензурные слова. А сзади в это время сидели дети и танцевали в такт песне. Причем, не пристегнутые ремнями безопасности.

Специалисты центра управления регионом присоединились к пользователям соцсетей, которые в своих комментариях обращают внимание полиции и прокуратуры на поющего депутата. И просят провести проверку данного факта и оценить действия депутата с точки зрения закона.

Ролик из TikTok уже удален.

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