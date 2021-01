На Сахалине просят проверить факт исполнения депутатом песни с матерными словами

Специалисты центра управления регионом Сахалина просят правоохранительные органы дать оценку действия местного депутата, исполнявшего в машине при своих детях песню с нецензурными словами.

Как сообщает iz.ru, речь идет о депутате собрания Томаринского городского округа Сергее Булатове, выложившем в TikTok видео, в котором он подпевает певице Бьянки, используя нецензурные слова. А сзади в это время сидели дети и танцевали в такт песне. Причем, не пристегнутые ремнями безопасности. Специалисты центра управления регионом присоединились к пользователям соцсетей, которые в своих комментариях обращают внимание полиции и прокуратуры на поющего депутата. И просят провести проверку данного факта и оценить действия депутата с точки зрения закона. Ролик из TikTok уже удален.

