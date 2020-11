Прокуратура Якутии сообщила о задержании ректора «Арктического государственного агротехнологического университета» по делу о мошенничестве.

Как пишет RT, за последние четыре года университет незаконно получил из федеральной казны четверть миллиарда рублей на обучения несуществующих студентов-бюджетников. Следователи считают, что в преступлении замешано руководство вуза, в частности, было возбуждено дело против ректора за превышение должностных полномочий.

