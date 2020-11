Михаил Мишустин передал свои поздравления ИНК с 20-летним юбилеем

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступил с речью, приуроченной к 20-летию ООО “Иркутская нефтяная компания” (ИНК). Глава правительства отметил заслуги компании перед государством, ее успехи и впечатляющий рост.

Путь ИНК длиной в 20 лет – это развитие от небольшой компании до крупного нефтяного холдинга. На данный момент ИНК считается одним из самых крупных производителей углеводородного сырья в России, ответственным за геологические исследования, разведку и добычу природного сырья – нефти и газа на территории Восточной Сибири. В течение последних двух десятилетий “Иркутская нефтяная компания” развивается и совершенствует свою работу, открывает новые месторождения, трудится над созданием передовых технологий интенсификации добычи сырья, поддерживает общемировую политику в сфере экологии. ИНК также тесно сотрудничает с ведущими азиатскими компаниями, реализуя проекты внушительного масштаба, возводя новые предприятия. Проекты “Иркутской нефтяной компании” влияют не только на нефтегазовую отрасль в целом, но и способствуют развитию малых городов Сибири, обеспечивают приток финансов в области, испытывающие кризис. Благодаря работе ИНК строятся магистрали, дома, медучреждения, появляется развитая инфраструктура и, конечно, создаются новые рабочие места. “Достижения ИНК – это эффективная политика руководства компании, четкая и слаженная работа ее коллектива. Уверен, что ответственное отношение к своему делу, целеустремленность и впредь будут залогом вашего успеха”, - Михаил Мишустин отметил впечатляющие успехи компании и пожелал ей долгих лет процветания, развития и выхода на новый качественный уровень. ООО “Иркутская нефтяная компания” – один из крупных производителей углеводородного сырья в РФ. ИНК занимается изучением, разведкой и разработкой 50 участков недр в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае. В 2000 году была основана иркутскими предпринимателями, на данный момент основными акционерами являются председатель совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых. Предприятие можно отнести к числу крупных налогоплательщиков региона. Центральный офис находится в Иркутске.

