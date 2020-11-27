Михаил Мишустин передал свои поздравления ИНК с 20-летним юбилеем

ООО “Иркутская нефтяная компания” – один из крупных производителей углеводородного сырья в РФ. ИНК занимается изучением, разведкой и разработкой 50 участков недр в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае. В 2000 году была основана иркутскими предпринимателями, на данный момент основными акционерами являются председатель совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых. Предприятие можно отнести к числу крупных налогоплательщиков региона. Центральный офис находится в Иркутске.