Дегтярёв провел встречу с молодыми лауреатами конкурса «Большая перемена»

Дегтярёв провел встречу с молодыми лауреатами конкурса «Большая перемена»

Вчера, 21:55ОбществоPhoto: фрагмент видео
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с участниками конкурса «Большая перемена», а также их родителями в доме приемов правительства края. Финалисты смогли лично побеседовать с главой региона, а особо активные представители Российского движения школьников поговорили с ним удаленно.

Конкурс «Большая перемена» - это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В Хабаровском крае на нем зарегистрировано 58 учеников 8-10 классов, десять из которых стали лауреатами и поехали в Крым, чтобы отстоять честь региона, пишет Transsibinfo.

Итоговый этап проходил 31 октября - 5 ноября этого года и лучшими признали сразу четверых - Никиту Свирина из Хабаровска, Романа Дружинина из Комсомольска-на-Амуре, Ксению Колповскую и Дарью Давыдову из района им. Лазо. Глава региона наградил финалистов денежными сертификатами. Троим из них досталось по миллиону рублей, одному – 200 тысяч рублей.

“В конкурсе «Большая перемена» участвовало свыше миллиона школьников со всей России. Его наименование отражает грандиозные изменения, в прямом смысле – крупные перемены, которые в настоящее время происходят в мире. На первую позицию выходит формирование человеческого капитала. И вы – именно тот капитал, на который мы можем опереться. Вы – будущее Хабаровского края, будущее великой России, мы гордимся вами, – сказал Дегтярев.

Михаил Дегтярев отдельно выразил благодарность родителям учащихся, которые воспитали детей, за которых теперь испытывает гордость весь Хабаровский край. Он также подчеркнул, что как многодетный отец разделяет их гордость и в будущем планирует стимулировать их потенциал.

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