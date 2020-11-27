Дегтярёв провел встречу с молодыми лауреатами конкурса «Большая перемена»

“В конкурсе «Большая перемена» участвовало свыше миллиона школьников со всей России. Его наименование отражает грандиозные изменения, в прямом смысле – крупные перемены, которые в настоящее время происходят в мире. На первую позицию выходит формирование человеческого капитала. И вы – именно тот капитал, на который мы можем опереться. Вы – будущее Хабаровского края, будущее великой России, мы гордимся вами, – сказал Дегтярев.