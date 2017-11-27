В Башкирии появился новый садик для 260 детей

На строительство дошкольного учреждения ушло 150 миллионов рублей.

24 ноября в Давлеканово открылся новый детский садик, рассчитанный на 260 мест, сообщили в пресс-службе правительства республики. Садик вошел в перечень объектов, возводимых к столетию образования РБ.

Детский сад начали строить еще в 2014 году. Общая стоимость строительно-монтажных работ составила около 150 миллионов рублей. Сейчас укомплектовано 12 групп, в которые вошли 170 детей от полутора до шести лет, судя по единой республиканской электронной очереди в садики.