Башкирия стала лидером Приволжья по числу детских суицидов

По итогам 2021 года в Башкирии было зарегистрировано 27 самоубийств среди несовершеннолетних. Об этом в ходе заседания Курултая республики сообщила омбудсмен по правам ребенка Ольга Панчихина.
Таким образом, республика стала рекордсменом по числу самоубийств среди детей среди субъектов Приволжского федерального округа. Далее после Башкирии в этом списке следуют Пермский край — 23 самоубийства и Самарская область — 20 самоубийств.
При этом отмечается, что наименьшее число суицидов среди детей было зарегистрировано в республике Мордовия. По итогам прошлого года в республике было зарегистрировано два случая.
Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии в результате падения из окон в прошлого году погибло пятеро детей.