ВУЗы России начнут принимать документы с 20 июня

Таким образом, как сообщает газета “Известия”, подать документы можно будет до того, как пройдет сдача ЕГЭ. Экзамены в этом году пройдут с 20 июня по 17 августа.

Для того, чтобы подать заявление онлайн, выпускники должны получить сертификат электронной подписи. Он позволит направить документы в любой ВУЗ страны. Оформить электронную подпись можно через аккредитованные центры Минкомсвязи

В 2020 году из-за пандемии коронавируса в государственные вузы можно поступить дистанционно. Остальные ВУЗ выбирают форму поступления на свое усмотрение. Также, по словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в российских ВУЗах увеличили число бюджетных мест и снизили проходные баллы. Зачислять выпускников будут с конца июля по конец августа.