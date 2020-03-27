Премьер России распорядился приостановить работу точек общепита и курортов
27 марта, 17:21ОбществоФото: kremlin.ru
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На официальном сайте правительства опубликовано распоряжение Мишустина о временном прекращении работы объектов курортной инфраструктуры и точек общественного питания.
Приостановление деятельности подведомственных детских лагерей, пансионатов, санаториев, домов отдыха и других подобных объектов, в том числе гостиниц, приостанавливается с 28 марта по 1 июня текущего года.
Также Мишустин поручил обеспечить условия для самоизоляции тех граждан, которые уже находятся в пансионатах и других объектах курортной инфраструктуры. Им должны обеспечить питание, лечение и проживание до окончания карантина.
Что касается объектов общественного питания, то они закрываются с 28 марта до 5 апреля. Исключение составляют точки, осуществляющие дистанционную продажу еды, пишет rns.online.
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