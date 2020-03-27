Премьер России распорядился приостановить работу точек общепита и курортов

Приостановление деятельности подведомственных детских лагерей, пансионатов, санаториев, домов отдыха и других подобных объектов, в том числе гостиниц, приостанавливается с 28 марта по 1 июня текущего года.

Также Мишустин поручил обеспечить условия для самоизоляции тех граждан, которые уже находятся в пансионатах и других объектах курортной инфраструктуры. Им должны обеспечить питание, лечение и проживание до окончания карантина.