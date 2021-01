В Челябинске установят новые инновационные светильники, которые позволят сэкономить свыше семидесяти процентов на содержании.

По сообщению издания “ФедералПресс”, на реализацию проекта планируют потратить порядка ста пятидесяти миллионов рублей. В городе установят новую “умную” систему освещения, которая позволит экономить более семидесяти процентов на содержании. Отмечается, что всего в городе планируют установить почти пять тысяч таких светильников во всех районах.

