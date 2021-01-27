Синоптики предупредили о тумане и гололеде в Башкирии

Синоптики предупредили о тумане и гололеде в Башкирии

Вчера, 07:30ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 27–29 января.

Сегодня местами пройдет небольшой мокрый снег, ожидается гололед, тумана, а на отдельных участках дорог — гололедица. Днём столбик термометра достигнет отметки 0…-5 градусов.

Завтра, 28 января, существенных осадков не ожидается. Синоптики также предупреждают о гололеде и гололедице. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, при прояснениях похолодает до -15 градусов. Днём ожидается 0…-5 градусов.

В пятницу ночью будет -7…-12 градусов, однако при прояснения -17 градусов. Днём температура воздуха достигнет отметки в 0…-5 градусов, по юго-востоку ожидается до -10 градусов.

погодаБашкирия
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