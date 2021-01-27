«Газпром нефть» и VISITECH создали высокоточное устройство для бурения

Компания VISITECH, разработавшая этот уникальный продукт, входит в портфель Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ), созданного при участии РОСНАНО. Для последнего нефтегазовая индустрия является одним из приоритетных направлений. В портфеле Группы уже есть высокотехнологичные проекты, которым уже нашли применение и широко используют в данной отрасли. В Группу РОСНАНО входит Фонд инфраструктурных и образовательных программ, целью которого является поддержка нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов экономики.