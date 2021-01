«Газпром нефть» и VISITECH создали высокоточное устройство для бурения

«Газпром нефть» и компания VISITECH (входит в портфель Дальневосточного фонда высоких технологий, созданного при участии РОСНАНО) разработали высокотехнологичное устройство для определения позиции буровой установки.

Испытания VISITECH Q-SPT успешно прошли на Восточно-Мессояхском месторождении, самом северном из разрабатываемых на материковой части России. «Устройство не имеет аналогов: удалось достичь расчетной точности позиционирования буровой установки менее 5 см в полевых условиях. Это рекордный показатель для оборудования подобного класса, точность представленных на данный момент иностранных аналогов не превышает 15 см», — говорится в сообщении РОСНАНО. Данная разработка позволит свести к минимуму ошибки при бурении и повысит выработку месторождения за счет охвата большей территории с продуктивными пластами, пишет glasnarod.ru. Такой точности специалисты смогли добиться благодаря комбинированию новейших навигационных компонентов. Кроме того, устройство способно работать полностью автономно, что сведет к минимуму выезды персонала по фиксации координат. Данный аспект повышает безопасность на производственном объекте, а также сокращает простои оборудования и затраты. Устройство подготовлено для работы в самых экстремальных погодных условиях, в том числе и на северных территориях России. Разработчики продумали защиту от резких скачков температуры и влажности. Q-SPT по необходимости может полностью функционировать свыше 15 часов благодаря встроенному аккумулятору. В этом году планируется новый этап развития данного продукта, а именно выпуск и тестовые испытания новой версии. Платформа сможет отражать актуальное состояние буровых установок, а также обрабатывать огромной объем данных, используя методы аналитики, и посылать информацию на сервер. Компания VISITECH, разработавшая этот уникальный продукт, входит в портфель Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ), созданного при участии РОСНАНО. Для последнего нефтегазовая индустрия является одним из приоритетных направлений. В портфеле Группы уже есть высокотехнологичные проекты, которым уже нашли применение и широко используют в данной отрасли. В Группу РОСНАНО входит Фонд инфраструктурных и образовательных программ, целью которого является поддержка нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов экономики. «Сегодня уже во всем мире большой спрос на высокие технологии, позволяющие оптимизировать производственные процессы, повысить эффективность предприятия. VISITECH Q-SPT — яркий пример такой разработки. Используя накопленный научный потенциал сразу ряда нескольких крупнейших компаний, удалось создать аппарат, который по своим характеристикам превосходит мировые аналоги. А учитывая масштаб нефтедобывающего сектора, у таких разработок может быть огромный коммерческий потенциал», — подчеркнул инвестиционный директор ДФВТ Артур Мартиросов.

