Преподаватель кафедры ботаники, биологии экосистем и земельных ресурсов АГУ, профессор Алексей Лактионов открыл новый злак.

Работая в содружестве с представителями МГУ, Воронежского госуниверситета и Университета Флориды Алексей Лактионов открыл нового представителя флоры. Растение назвали в честь видного отечественного ботаника Николая Цвелева. Новый злак будет занесен в каталоги как Лисохвост Цвелева, пишет infox.ru. Отмечается, что Лактионов входит в 1000 известнейших ботаников по версии МГУ. За время своей научной деятельности он исследовал и описал свыше 20 000 видов растений.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter