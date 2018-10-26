Эхо чужих выстрелов: Сделка с преступником завела дело о расстреле бизнесмена в тупик

Ровно год назад, в конце октября 2017 года, всю республику потрясло покушение на бизнесмена Павла Кабанова. В СМИ уже не раз звучали сообщения, что следствие по делу близится к завершению.

Медиакорсеть решила уточнить подробности и выяснила у адвокатов подозреваемых по делу немало странных деталей, вызвавщих кучу вопросов.

В условиях неочевидности

Напомним, утром 20 октября на подземной парковке одного из жилых домов по улице Мингажева было совершено покушение на владельца ООО «УфаЭнерго» Павла Кабанова. Неизвестный мужчина, вошедший в паркинг следом за пострадавшим, выстрелил в 40-летнего предпринимателя, который в тот момент уже сел за руль своего BMW.

Истекавшего кровью Павла Кабанова обнаружила жена, обеспокоенная тем, что он долго не выезжает из гаража. К счастью, врачам удалось спасти раненого, но ему предстоит длительное лечение.

Потерпевший Павел Кабанов выжил то ли из-за отсутствия меткости у стрелка, то ли из-за отсутствия у него желания быть точным. Ответы на эти вопросы должно найти следствие.

На сайте Следственного комитета сообщалось, что преступление было совершено «в условиях неочевидности» и было опубликовано обращение к автомобилистам, которые могли проезжать в момент совершения преступления неподалеку от паркинга, с просьбой предоставить записи видеорегистраторов, которые могли зафиксировать стрелка. Сообщалось также, что было «допрошено более 50 свидетелей, собраны объекты для экспертиз, назначены и проведены свыше 40 экспертных исследований из различных областей науки, собрана и изучена масса вещественных доказательств».

Экспертиза установила, что в пострадавшего бизнесмена стреляли из травматического пистолета, переделанного в боевой. Преступник проник на парковку и покинул её через служебный вход, очевидно, что он знал план здания и порядок работы охраны, постаравшись избежать встречи с ней. Тем не менее через несколько дней оперативники сумели выследить и задержать стрелка.

В качестве вероятных причин происшедшего назывались личные неприязненные отношения Павла Кабанова с кем-либо из его знакомых, семейные проблемы или его коммерческая деятельность. Однако его бизнес, судя по базе данных «Спарк-Интерфакс», был не настолько активен и успешен, чтобы можно было сказать, что Кабанов кому-то перешел дорогу.

Подробнее о ходе следствия рассказывал портал sobkor02.ru. По данным репортеров, задержанный признался, что за убийство ему заплатили 450 тысяч рублей. Он пошел на сделку со следствием и сообщил имена предполагаемых организаторов дерзкого преступления.

Минувшим летом 43-летний стрелок по имени Тимур Узбеков сперва был приговорен Советским районным судом Уфы к восьми годам лишения свободы, но потом по ходатайству следствия, с которым задержанный сотрудничал, ему уменьшили срок до семи лет. В его пользу сыграл и тот факт, что Павел Кабанов остался жив.

А вот с теми, кто, по словам Узбекова, его нанял, все оказалось значительно сложнее.

18 томов уголовного дела

В конце 2017 года стало известно, что в причастности к покушению на Павла Кабанова следственные органы подозревают 48-летнего Эдуарда Юлдашева. Его имя, а также имя некоего Тимура Каримова в рамках заключенного досудебного соглашения назвал несостоявшийся убийца Тимур Узбеков, стрелявший в Павла Кабанова.

Для представителей СМИ эта новость стала полной неожиданностью, многие из них знали Юлдашева в ранге начальника регионального Управления по делам печати, издательства и полиграфии и запомнили как строгого и бескомпромиссного руководителя. Говорили, что на манере руководства Юлдашева сказывалось его прошлое полковника МВД. Ранее он возглавлял управление специальных технических мероприятий при МВД по РБ, был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Информация, публиковавшаяся в СМИ на разных этапах следствия, была настолько противоречива, что Медиакорсеть попросила прокомментировать его ход адвоката Ильгиза Галимханова.

- Мы считаем абсолютно все обвинения, выдвинутые против Эдуарда Юлдашева. незаконными, необоснованными, бездоказательными и противоречивыми и в своих многочисленных жалобах стараемся это доказать, - сразу заявил Ильгиз Галимханов. – Расследование по данному делу проводится с грубейшими нарушениями, которые имели место практически на всех его этапах.

18-томное дело по факту покушения на убийство Павла Кабанова адвокат изучил досконально и уверенно называет все слабые места, которые, по его мнению, красноречиво демонстрируют, что обвинение «шито белыми нитками», а следствие ведется предвзято.

По ситуации на сегодняшний день Эдуард Юлдашев обвиняется в подстрекательстве и пособничестве к убийству по найму, покушении на совершение преступления и совершении преступления из корыстных побуждений. Его арестовали по пути в аэропорт для вылета в Санкт-Петербург на подписание контракта по делам бизнеса. Были проведены обыски и изъятия, заблокированы его денежные счета без разрешения суда, которое до сих пор не получено, так как с его законностью не согласен Верховный суд РБ. По мнению защитников, отказ в предоставлении данного разрешения не случаен и может объясняться явным недостатком доказательств по делу.

- Мы не исключаем, что блокировка счетов Юлдашева была проведена в качестве акции устрашения и давления, с целью лишить средств его семью, ведь жена Эдуарда не работает и занимается воспитанием ребенка, - говорит адвокат.

К этому «букету» добавилось также и обвинение в незаконном производстве, приобретении или сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Из материалов дела следует, что в период с июля по август 2017 года Каримов передал Узбекову, которого он нанял якобы по просьбе Юлдашева, 400 тысяч рублей в качестве аванса, получив обещанные ему 50 тысяч рублей из этой суммы.

Очно, заочно и чистосердечно

Когда настал день «Х» - 20 октября 2017 года, Узбеков проник на подземную парковку и выстрелил в Павла Кабанова, а затем скрылся с места преступления. Тем временем, как утверждает следствие, Юлдашев передал Каримову еще 380 тысяч рублей для стрелка. Но Каримов, узнав, что потерпевший остался жив, передал стрелку только 100 тысяч рублей.

При этом ни Каримов, ни Юлдашев виновными себя не признают, так что, как говорят их адвокаты, выводы следствия основываются только на показаниях стрелка Узбекова. Из приведенного выше содержания пресс-релиза Следственного комитета, извещающего о завершении следствия в отношении Юлдашева и Каримова, получается, что Юлдашев не был знаком с Узбековым, которого якобы по его просьбе нашел Каримов. Пресс-релиз был опубликован на сайте ведомства 27 сентября и перепечатан многими СМИ. Однако, как сообщили Медиакорсети адвокаты обвиняемых «подстрекателей», на самом деле на сегодняшний день далеко не все в деле так однозначно.

- До недавнего времени – а точнее до середины мая текущего года – считалось, что задержанный в конце октября Узбеков, вступив в сделку со следствием, рассказал о Каримове и Юлдашеве, а затем и Каримов дал показания против Юлдашева. Однако 18 мая Каримов написал явку с повинной, в которой признался, что оговорил Эдуарда Юлдашева под воздействием физического насилия и психологического давления со стороны оперативников, - рассказал адвокат Ильгиз Галимханов.

По словам Каримова, сразу после задержания, 27 октября прошлого года, он дал правдивые показания, в которых отрицал предъявленные ему обвинения в подстрекательстве к убийству и вообще не упоминал Юлдашева. Однако эти показания из дела исчезли. В тот же день, по словам Каримова, в отделе полиции была устроена его встреча с Узбековым, который убедил его «дать нужные следствию показания». Узбеков подтвердил факт той встречи на очной ставке, как и наличие большой ссадины на лбу Каримова. И уже на следующий день после избиения его сотрудниками полиции Каримов, по мнению защиты, изменил показания и назвал имя Юлдашева, у которого ранее подрабатывал водителем и разнорабочим и никогда не входил в круг его близких доверенных лиц.

По словам адвоката, 28 октября на лбу Каримова многие видели кровоточащую ссадину, которую мужчина мог получить в процессе избиения его сотрудниками полиции во время допроса. Сотрудники изолятора временного содержания заявили, что никаких телесных повреждений у Каримова не заметили, хотя шрам от той ссадины на лбу у Каримова остался до сих пор. На допросе в июне этого года, уже после признания в том, что оговорил Юлдашева, Каримов предложил дать ему возможность опознать сотрудников полиции, избивших его в октябре прошлого года, но следователь не посчитал нужным предоставить мужчине такую возможность.

Реакция следствия на его явку с повинной оказалась совершенно иной. Следователь выдвинул версию о том, что Каримов отказался от ранее данных показаний за денежное вознаграждение, полученное от заинтересованных лиц. Поскольку Каримов был в заключении, следствие резонно предположило, что деньги за изменение показаний могли быть переданы его жене, в доме которой немедленно был проведен обыск. Денег не нашли, но это не помешало следствию настаивать на своей версии.

- По нашему мнению, следователи таким незаконным способом собирают и закрепляют мнимые «доказательства», поскольку реальные факты отсутствуют, и доказательства в соответствии с уголовно-процессуальным законом добыть не представляется возможным, - уверена защита Эдуарда Юлдашева. - При этом требования прокуратуры и адвокатов о возбуждении дела в отношении Каримова по поводу оговора Юлдашева игнорируются.

Манипуляции продолжаются

30 мая этого года следствие продолжило удивлять адвокатов обвиняемых и устроило опознание Эдуарда Юлдашева стрелком Тимуром Узбековым. Напомним, ранее считалось, что они вообще-то не пересекались по жизни, а тут внезапно следствие решило во что бы то ни стало доказать их связь. Причем сделано это было непосредственно перед началом суда над Узбековым, лояльность которого к следствию к тому моменту как раз должна была достигнуть максимальной отметки.

Как говорит адвокат, Эдуард Юлдашев, судя по всему, разгадал планы следователя и попытался помешать им.

- Перед началом опознания, но до появления Узбекова мой подзащитный точно описал его вплоть до деталей одежды, потому что накануне они вместе провели несколько часов в комнате ожидания в СИЗО перед отправкой в изолятор временного содержания, а также вместе ехали в автозаке. Оба они несколько раз громко называли свои фамилию, имя и отчество, отвечая на вопросы конвоира, врача и дежурного, - рассказал Ильгиз Галимханов. – Этот инцидент дает нам основания предполагать, что следователь попытался сфальсифицировать доказательства по делу, чтобы подтвердить версию обвинения. Насколько мне известно, до сих пор не допрошены ни конвойные, ни врач, которые могли бы подтвердить, что при этапировании Юлдашев и Узбеков много времени провели рядом.

Вдобавок до настоящего времени следствием, как считают адвокаты, не проведены должным образом следственные действия с номером мобильного телефона Узбекова.

- Мы имеем веские основания полагать, что номер мобильного телефона Узбекова установлен, однако сведения о нем не представлены, поскольку подтверждают непричастность Юлдашева и Каримова к совершению преступления, - подчеркивает адвокат. - Это еще раз косвенно подтверждает наше мнение о том, что следствие не проявляет активности для уточнения неугодных ему фактов.

И это только часть нарушений, о которых заявляет защита Эдуарда Юлдашева.

Камера и «облако»

Еще более странным выглядит обвинение Эдуарда Юлдашева в незаконном производстве, приобретении и (или) сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Речь идет о крошечной видеокамере, которая была обнаружена 20 декабря прошлого года во время обыска в квартире Юлдашева, через два месяца после того, как, согласно материалам дела, Узбеков и Каримов назвали его имя.

Камеру оперативники нашли внутри датчика дыма, проявив чудеса дедукции. Следствие полагает, что ее установил Юлдашев для слежки за своей семьей. А по мнению адвокатов, шпионская техника могла быть установлена в его квартире именно в период с 28 октября по 19 декабря с целью негласного сбора информации в отношении Юлдашева одной из спецслужб или какой-либо охранной фирмой.

- Для официального проведения подобных оперативно-розыскных мероприятий против моего подзащитного необходимо судебное разрешение и серьезные доводы, однако для получения такой санкции у следствия не было и нет оснований по сей день. Поэтому негласная слежка за Юлдашевым и членами его семьи осуществлялась незаконно, - уверен адвокат Ильгиз Галимханов. – На внутренней стороне датчика дыма были обнаружены следы пота и эпителиальных клеток, генетическую принадлежность которых установить не удалось. Но это не помешало следствию настаивать, что видеокамеру в него вмонтировал именно Юлдашев. При этом в деле отсутствуют материалы об исследовании самой видеокамеры на обнаружение чьих-либо следов пота и эпителиальных клеток. Предполагаем, что такое исследование проводилось, но поскольку его результаты прямо указывали на непричастность Юлдашева к преступлению, данные материалы опять же не были приобщены к уголовному делу. Нет и записей с этого устройства, возможно, по причине их неинформативности и незаконности сбора информации.

По словам адвоката, уже в июле текущего года, через полгода после задержания Юлдашева, в его квартире был вновь проведен обыск с показательным выламыванием дверей. Цель обыска - обнаружить оборудование, на которое передавался сигнал с изъятой видеокамеры. На телефонах, электронных накопителях, сим-картах и прочих гаджетах, изъятых в ходе личного обыска Юлдашева еще в декабре, не было найдено никаких признаков приема информации с видеокамеры. При этом сама видеокамеры была выкорчевана из датчика, где оставалась еще полгода после первого, декабрьского, обыска. Специалисты, обследовавшие его квартиру с применением спецприборов, предположили, что сигнал с нее мог передаваться дистанционно за пределы квартиры. При этом следствие не сочло нужным проверить чердаки, подвалы и прочие места, где могли обосноваться люди, следившие за Юлдашевым ранее.

- На видеокамере должны содержаться специальные данные для ее идентификации, которые можно проверить по базам данных спецслужб, где подобные технические средства регистрируются и подлежат строгой отчетности. Однако этого никто не сделал, - говорит адвокат. – Даже если предположить, что слежку за Юлдашевым вели не спецслужбы, а его недоброжелатели по линии бизнеса, разве не стоило отработать эту версию? Однако следователь Андрей Дерюжов отказал в удовлетворении ходатайства на эту тему без каких-либо мотивов, как, впрочем, и других наших ходатайств. А видеокамера, по нашим предположениям, была уничтожена либо утеряна, поскольку среди вещественных доказательств по делу ее нет.

Чем дальше - тем страшней

Между тем, пока адвокаты подают жалобы на нарушения, допущенные следователем, новые незаконные действия со стороны следствия продолжают нарастать как снежный ком.

Так, совсем недавно, 17 и 24 сентября, в Советском районном суде прошло рассмотрение жалоб адвоката Галимханова по поводу незаконности обысков, проведенных в квартире Эдуарда Юлдашева еще в декабре прошлого года. Следователь Андрей Дерюжов принимал в них участие и представлялся как следователь, который ведет дело. Затем, в конце сентября, адвокат получил по почте уведомление, что дело Юлдашева с 12 сентября было передано в производство в Советский отдел следкома другому следователю. При этом следователь Дерюжов ни 17, ни 24 сентября не сообщил участникам судебного заседания, что уголовное дело уже находится в другом подразделении СК и сам он больше не уполномочен осуществлять расследование.

Сейчас защита Юлдашева подготовила ходатайство о возврате дела следователю для устранения допущенных нарушений.

Новый следователь, получивший дело в производство, - сотрудник следственного отдела следкома по Советскому району Уфы – Азат Вахитов также уже с первых дней своего участия в расследовании начал удивлять адвокатов. По документам получается, что получив 12 сентября 18-томное дело, он уже 14 сентября составил обвинительное заключение из 247 листов. Адвокаты Юлдашева уверены, что данное заключение Азатом Вахитовым не составлялось и было оформлено чисто формально, задним числом, чтобы снять ответственность с его коллеги Андрея Дерюжова.

- У нас есть все основания полагать, что обвинение против Эдуарда Юлдашева является результатом целенаправленной расправы над ним либо цепью ошибок следствия, которое не желает признаться в своих заблуждениях, - считает Ильгиз Галимханов. – Иначе никак нельзя объяснить приемы следствия, когда игнорируются факты, говорящие в пользу моего подзащитного, и искусственно притягиваются необходимые для обвинения детали. Или же мы сталкиваемся с нацеленностью следствия на получение чистосердечного признания без объективных доказательств вины, которые, со слов генерального прокурора России Юрия Чайки, являются бичом современной следственной практики и деградацией следователя? Вот в чем придется разбираться суду.

Медиакорсеть благодарит адвоката Ильгиза Галимханова за подробный рассказ о ходе расследования по делу и намерена сделать запросы в следственные и надзорные органы с просьбой дать разъяснения по поводу нарушений, описанных защитой Эдуарда Юлдашева.