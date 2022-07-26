Санкции против Хабирова, подробности страшного ДТП и закрытие улицы Пугачева в Уфе

Выяснились подробности ДТП с шестью погибшими в Башкирии. Так, водитель пассажирского автобуса, который вчера, 25 июля, перевозил пассажиров из села Языкова в Уфу и разбился, превысил скорость, а также перевозил больше пассажиров, чем положено. Так, скорость автобуса на момент совершения ДТП составляло 90 км/ч, в том время как на данном участке дороги, в связи с проведением дорожных работ, установлено ограничение в 50 км/ч. Подчеркивает, что в салоне находилось 23 пассажира, из которых только 19 сидели.