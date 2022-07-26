Санкции против Хабирова, подробности страшного ДТП и закрытие улицы Пугачева в Уфе

Санкции против Хабирова, подробности страшного ДТП и закрытие улицы Пугачева в Уфе
Санкции против Хабирова, подробности страшного ДТП и закрытие улицы Пугачева в Уфе
Вчера, 21:53ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Главные события 26 июля в Башкирии по версии Mkset

Великобритания внесла в новый санкционный список главу Башкортостана. В отношении Радия Хабирова вводится запрет на въезд в страну, кроме того, все активы, имеющиеся у него в Великобритании, будут заморожены.

Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов находится в больнице. Состояние здоровья Муртазы Рахимова оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что днём ранее ему нанесли визит глава республики Радий Хабиров и премьер-министр Андрей Назаров.

Мэрия Уфы ищет подрядчика на возведение стелы «Город трудовой доблести» за 95 млн руб. Объект монументального-декоративного искусства из бронзы, стали и закаленного стекла будет соседствовать с Монументом Дружбы. Тендер был размещен на сайте Госзакупок.

Выяснились подробности ДТП с шестью погибшими в Башкирии. Так, водитель пассажирского автобуса, который вчера, 25 июля, перевозил пассажиров из села Языкова в Уфу и разбился, превысил скорость, а также перевозил больше пассажиров, чем положено. Так, скорость автобуса на момент совершения ДТП составляло 90 км/ч, в том время как на данном участке дороги, в связи с проведением дорожных работ, установлено ограничение в 50 км/ч. Подчеркивает, что в салоне находилось 23 пассажира, из которых только 19 сидели.

В Башкирии упразднен штаб по недопущению ускоренного роста цен на сельхозпродукцию, а также сырье и продовольствие в регионе, созданный почти 8 лет назад, в августе 2014 года. Сегодня же, 26 июля данный штаб нацеленный на оперативное реагирование на вопросы обеспечения сбалансированность товарных рынков и недопуск ускоренного роста цен как на сырье, так и на продовольствие, упразднен и деятельность свою не ведет.

Участок улицы Пугачева в Уфе закрыли на двухлетнюю реконструкцию. Движение направили по объездной дороге после того, как миновал утренний час-пик. Процесс можно было наблюдать онлайн по видеокамере, установленной на пересечении улиц Армавирской и Пугачева. Около 10:30 на перекрестке появились сотрудники специальных служб. Спустя примерно полчаса участок полностью закрыли для проезда.

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