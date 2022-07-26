Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов находится в больнице

Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов находится в больнице
Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов находится в больнице
Вчера, 16:51ОбществоАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
О самочувствии политика со ссылкой на слова родственников сообщает телеканал «Вся Уфа»

Возглавлявший республику на протяжении почти 30 лет Муртаза Губайдуллович Рахимов находится в больнице. Об этом со ссылкой на слова родственников политика сообщает телеканал «Вся Уфа».

Состояние здоровья Муртазы Рахимова оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что днём ранее ему нанесли визит глава республики Радий Хабиров и премьер-министр Андрей Назаров.

Напомним, двумя годами ранее в СМИ появились сообщения о том, что 88-летний Муртаза Рахимов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Однако впоследствии данную информацию опровергла его племянница.

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