Водитель автобуса «Языково-Уфа» из ДТП с шестью погибшими превысил скорость

Водитель автобуса «Языково-Уфа» из ДТП с шестью погибшими превысил скорость
Водитель автобуса «Языково-Уфа» из ДТП с шестью погибшими превысил скорость
Вчера, 21:36ОбществоЭлина СайфрановаФото: МЧС по РБ

Водитель автобуса «Языково-Уфа» из смертельного ДТП превысил скорость

Водитель пассажирского автобуса, который следовал из села Языково в Уфу, попал в аварию утром в понедельник. Шесть человек погибло, еще 17 пострадали.

Выяснилось, что водитель пассажирского автобуса, который вчера, 25 июля, разбился на 1413 км автодороги Е-30, превысил скорость, а также перевозил больше пассажиров, чем положено. Об этом сообщили в ходе заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Так, скорость автобуса на момент совершения ДТП составляло 90 км/ч, в том время как на данном участке дороги, в связи с проведением дорожных работ, установлено ограничение в 50 км/ч. Подчеркивает, что в салоне находилось 23 пассажира, из которых только 19 сидели.

По информации главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, с начала 2022 года в регионе зарегистрировано 116 ДТП, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при которых погибли 12 (+71,4%) и 177 (+1,1%) получили ранения.

Так, в ходе заседания был принял «ряд комплексных решений способствующих укреплению дисциплины водителей осуществляющих пассажирские перевозки». Кроме того, ГИБДД совместно с Ространснадзором намерены выявлять нарушения при перевозке пассажиров, а также рассматривать вопросы по приостановлению лицензий пассажирских перевозчиков.

Тем временем в отношении водителя автобуса было возбуждено уголовное дело части 5 статьи 264 УК РФ. На данный момент 27-летний мужчина задержан. Ранее корреспондент Mkset поговорил с выжившим в страшном ДТП мужчиной.

Напомним, что в Башкирии продолжается череда смертельных ДТП. Так, с 18 по 25 июля в подобных происшествиях скончалось 27 человек.

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