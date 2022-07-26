Мэрия Уфы ищет подрядчика на возведение стелы «Город трудовой доблести» за 95 млн руб

На сайте госзакупок 22 июля размещен тендер на строительство в центре Уфы стелы «Город трудовой доблести». Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 августа, сама же стела должна украсить Кировский район вблизи от нового подземного перехода на остановке «Монумент Дружбы» уже в нынешнем году, до 30 ноября. Примечательно, что именно 30 ноября 2021 года экс-мэр Уфы Сергей Греков на оперативке сообщил, что стела появится в Уфе до конца 2022 года, выясняется же что ровно через год после заявления Грекова.