Мэрия Уфы ищет подрядчика на возведение стелы «Город трудовой доблести» за 95 млн руб

Мэрия Уфы ищет подрядчика на возведение стелы «Город трудовой доблести» за 95 млн руб
Мэрия Уфы ищет подрядчика на возведение стелы «Город трудовой доблести» за 95 млн руб
Вчера, 08:32ГородИрина ДеревянчукФото: zakupki.gov.ru
Объект монументального-декоративного искусства из бронзы, стали и закаленного стекла будет соседствовать с Монументом Дружбы, следует из госзакупки размещенной 22 июля.

На сайте госзакупок 22 июля размещен тендер на строительство в центре Уфы стелы «Город трудовой доблести». Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 августа, сама же стела должна украсить Кировский район вблизи от нового подземного перехода на остановке «Монумент Дружбы» уже в нынешнем году, до 30 ноября. Примечательно, что именно 30 ноября 2021 года экс-мэр Уфы Сергей Греков на оперативке сообщил, что стела появится в Уфе до конца 2022 года, выясняется же что ровно через год после заявления Грекова.

И если на проект стелы власти выделяли 7,1 миллиона рублей (но выполнили его в итоге за сумму вдвое меньше начальной стоимости контракта), то на «выполнение работ по благоустройству по объекту монументально-декоративного искусства» власти заложили 95 миллионов рублей, большую часть суммы — 90,3 миллиона покроет бюджет республики, 4,75 миллиона готов выделить бюджет Уфы.

С соответствии с проектом 26-метровая стела из гранита, нержавеющей стали и закаленного стекла также должна быть доступна и маломобильным гражданам. Как это требование будет реализовано на достаточно крутой Набережной реки Белой жители смогут оценить уже этой осенью.

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