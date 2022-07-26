Участок улицы Пугачева в Уфе закрыли на двухлетнюю реконструкцию

Участок улицы Пугачева в Уфе закрыли на двухлетнюю реконструкцию
Участок улицы Пугачева в Уфе закрыли на двухлетнюю реконструкцию
Вчера, 11:44ГородНаталья БалыковаФото: maps.ufanet
Движение направили по объездной дороге после того, как миновал утренний час-пик.

Процесс можно было наблюдать онлайн по видеокамере, установленной на пересечении улиц Армавирской и Пугачева. Около 10:30 на перекрестке появились сотрудники специальных служб. Спустя примерно полчаса участок полностью закрыли для проезда.

Движение перенаправили по объездной дороге, построенной в Кузнецовском затоне. В настоящее время на перекрестке стоит регулировщик, который указывает водителям направление.

В начале перекрытого участка установили заградительные бетонные блоки и тяжелую дорожную технику. Сами ремонтные работы здесь пока не начали.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы