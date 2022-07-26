В Башкирии упразднили оперштаб по недопущению ускоренного роста цен

В Башкирии упразднен штаб по недопущению ускоренного роста цен на сельхозпродукцию, а также сырье и продовольствие в регионе, созданный почти 8 лет назад, в августе 2014 года. Сегодня же, 26 июля данный штаб нацеленный на оперативное реагирование на вопросы обеспечения сбалансированность товарных рынков и недопуск ускоренного роста цен как на сырье, так и на продовольствие, упразднен и деятельность свою не ведет.