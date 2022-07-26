В Башкирии упразднили оперштаб по недопущению ускоренного роста цен

В Башкирии упразднен штаб по недопущению ускоренного роста цен на сельхозпродукцию, а также сырье и продовольствие в регионе, созданный почти 8 лет назад, в августе 2014 года. Сегодня же, 26 июля данный штаб нацеленный на оперативное реагирование на вопросы обеспечения сбалансированность товарных рынков и недопуск ускоренного роста цен как на сырье, так и на продовольствие, упразднен и деятельность свою не ведет.
Вслед за самим штабом упраздняются рабочие группы, которые вели деятельность в рамках указанного штаба, а регламентирующие деятельность групп постановления также утрачивают свою силу.
Однако упразднение штаба не значит, что власти Башкирии не будут заниматься вопросом цен. Упраздненный штаб заменит созданная в октябре 2021 года рабочая группа по мониторингу цен на социально значимые продукты питания.