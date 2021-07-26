АЦБК получил комплексное экологическое разрешение

В документе содержатся природоохранные требования и нормативы, которые в комплексе должны уменьшить негативное воздействие производства на окружающую среду. В том числе речь идет о принципиально новом виде нормативов для РФ – технологических требованиях, сообщает КП.
В списке получивших КЭР 300 самых больших российских предприятий, дающих около 60 процентов всех выбросов в окружающую среду в РФ. Одно из них - АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», являющееся крупнейшей площадкой по производству целлюлозы, бумаги и картона.
По словам главного эколога АЦБК Евгении Москалюк, задачу получить КЭР комбинат начал решать одним из первых в стране.
Большую часть работы удалось сделать за полтора года.
«Считаю, что работа выполнена профессионально, оперативно, стратегически верно», - говорит она. Архангельскому ЦБК удалось успешно пройти процедуру рассмотрения Программы повышения экологической эффективности. Заявка на получение была рассмотрена после первых обращений.
Наличие КЭР предусматривает насыщенную работу в области экологии. В частности, предприятие должно реализовать Программу повышения экологической эффективности, которую утвердил в феврале Минпромторг России. А это свыше 20 мероприятий, носящих природоохранный характер. На ее реализацию потребуется около 18,2 миллиарда рублей.
По словам директора по инвестициям Pulp Mill Holding Владимира Крупчака, получение Архангельским ЦБК КЭР можно рассматривать как официальное одобрение реализуемой предприятием экологической политики. «Она базируется на целях по снижению негативного воздействия на окружающую среду, повышению энергоэффективности производства, снижению углеродоемкости продукции», - отмечает он.