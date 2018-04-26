В США объяснили причину проникновения в генконсульство России
В Сиэтле в генеральное консульство Российской Федерации проникли представители власти Америки с целью удостовериться в том, что дипломатическая собственность освобождена целиком.
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт сообщила об этом в своем Twitter-аккаунте, - передает издание rns.online. Науэрт объяснила, что должностные лица совершили проникновение в генконсульство России, чтобы убедится в том, что оно было освобождено полностью. Отмечается, что американские власти будут обеспечивать и поддерживать генконсульство РФ в соответствии со всеми обязательствами. Представитель Госдепа США также добавила, что это было не «вторжение», а правомерная реакция на «вопиющие» действия России.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала свои комментарии относительно видеозаписи, на которой было запечатлено проникновение американских властей на территорию генконсульства РФ в Сиэтле. Мария Захарова назвала это «государственным рейдерским захватом».