В Москве попросили приостановить поездки BlaBlaCar

В Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса введён 5 марта. А с 16 марта в городе под запретом масоовые мероприятия с участием более 50 человек и соревнования с участием более 5 тысяч человек. Кроме этого, объявлено свободное посещение колледжей и школ до 12 апреля.