В Москве попросили приостановить поездки BlaBlaCar

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Московские власти 25 марта попросили сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar временно прекратить поездки.
Просьба связана с указом главы города Сергея Собянина и режимом повышенной готовности в условиях недопущения распространения коронавируса, сообщает газета «Известия».
В Twitter-аккаунте «Московского транспорта» говорится о том, что отсутствие контроля за самочувствием водителей повышает вероятность распространения заболевания.
В Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса введён 5 марта. А с 16 марта в городе под запретом масоовые мероприятия с участием более 50 человек и соревнования с участием более 5 тысяч человек. Кроме этого, объявлено свободное посещение колледжей и школ до 12 апреля.
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