Глава ВТО оценил влияние пандемии коронавируса на экономику
26 марта, 15:00ОбществоФото: pixabay.com
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По словам главы Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо, последствия распространения коронавируса для глобальной экономики может быть более серьезным, чем кризис 2008 года.
Он сказал об этом 25 марта, сообщает газета «Известия».
Азеведо подчеркнул, что пандемия окажет большое влияние на экономику, в частности, торговлю, рабочие места и материальное положение людей. Согласно последним прогнозам, последствия будут сильнее, чем в 2008 году.
Он отметил, что для выхода из положения потребуется поиск глобального решения. И главную роль в нем будет играть торговля. Сохранение её потока будет иметь решающее значение для поддержания цен и достаточности товаров, пояснил глава ВТО.
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