Глава ВТО оценил влияние пандемии коронавируса на экономику

Он сказал об этом 25 марта, сообщает газета «Известия» .

Азеведо подчеркнул, что пандемия окажет большое влияние на экономику, в частности, торговлю, рабочие места и материальное положение людей. Согласно последним прогнозам, последствия будут сильнее, чем в 2008 году.

Он отметил, что для выхода из положения потребуется поиск глобального решения. И главную роль в нем будет играть торговля. Сохранение её потока будет иметь решающее значение для поддержания цен и достаточности товаров, пояснил глава ВТО.