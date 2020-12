В городе Полевском Свердловской области в отношении руководства детского сада региональной прокуратурой возбуждены административные дела. Это связано с ожогами, которые получили дети от бактерицидной лампы.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на информацию надзорного ведомства, дела в отношении директора детсада возбуждены в связи с нарушениями в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия людей и прав и свобод учащихся. Прокуратурой внесено в адрес руководителя городского управления образования представление об устранении выявленных нарушений. В данном детском саду сотрудница учреждения по ошибке включила бактерицидную лампу вместе с обычным освещением, что привело к ожогам у детей.

