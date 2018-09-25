Тимошенко возглавила президентский рейтинг в Украине
Сегодня, 17:10Общество
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В лидерах президентского электорального рейтинга на Украине оказалась глава движения «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Как сообщила газета «Известия», вторую позицию занял шоумен Владимир Зеленский.
На третьем месте рейтинга — действующий президент Петр Порошенко.
За Тимошенко готовы проголосовать 13,2% опрошенных, за Зеленского 7,8%, за Порошенко 6,8% респондентов.
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