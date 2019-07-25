В Челябинске фигурантом уголовного дела стала свалка в Полетаево
25 июля, 23:13ОбществоФото: pixabay.com
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В Челябинске скандал, в центре которого оказался полигон в Полетаево, вызвал широкий общественный резонанс.
Так, пишет kursdela.biz, в отношении полигона уголовное дело инициировано местное управление ФАС. Согласно имеющейся информации, они отказались брать мусор после весенних субботников по цене обычных отходов.
В результате, за то, чтобы закопать ветки и листья, полигон просил тысячу триста тридцать девять рублей за тонну, когда установленная цена — тысяча двести пятьдесят рублей. УФАС с таким раскладом не согласно.
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