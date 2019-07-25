В Челябинске фигурантом уголовного дела стала свалка в Полетаево

Так, пишет kursdela.biz , в отношении полигона уголовное дело инициировано местное управление ФАС. Согласно имеющейся информации, они отказались брать мусор после весенних субботников по цене обычных отходов.

В результате, за то, чтобы закопать ветки и листья, полигон просил тысячу триста тридцать девять рублей за тонну, когда установленная цена — тысяча двести пятьдесят рублей. УФАС с таким раскладом не согласно.