Банк «Открытие» поддержал клиентов во время пандемии на 162,6 млрд рублей

Банк «Открытие» поддержал клиентов во время пандемии на 162,6 млрд рублей

25 февраля , 20:22ОбществоФото: pxhere.com
По словам президента-председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова, чистая прибыль по итогам 2020 года составила 84,9 млрд рублей. Также он сообщил, что рост розничного кредитования банка во время пандемии в 3,5 раза превысил рыночный.

Аналитики банка отметили, что общий кредитный портфель «Открытия» вырос на 200 млрд рублей – до 1,6 трлн. Увеличился и объем клиентских средств – до 1,9 трлн. Отмечается, что объем средств клиентов существенно больше, чем объем займов, однако второй показатель также растет, пишет muksun.fm.

За прошлый год банк «Открытие» выдал на 19% больше розничных кредитов, чем годом ранее. Сумма превысила 280 млрд рублей. В настоящее время банк находится на пятом месте по выдаче ипотечных кредитов и на втором по темпу роста необеспеченных кредитов.

Также вырос портфель кредитования субъектов МСБ – на 20%, сейчас его объем превышает 150 млрд. Что касается средств предпринимателей в «Открытии», то этот показатель достиг 320 млрд рублей, рост составил 56%.

Вырос и кредитный портфель корпоративных клиентов – на 13%. Сейчас он больше 1 трлн рублей. Для «Открытия» это рекордный показатель. В сравнении с 2019 годом корпоративные клиенты в 2020-м взяли кредитов на 27% больше.

В банке напомнили, что именно банк «Открытие» стал первой финансово-кредитной организацией в России, поддержавшей малый и средний бизнес во время пандемии. Субъектам МСП было выдано примерно 3400 кредитов почти на 35 млрд рублей. Кроме этого, было профинансировано свыше 100 инвестиционных и корпоративных проектов на 85 млрд рублей.

Всего за прошлый год банк направил более 160 млрд рублей на поддержку своих клиентов.

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