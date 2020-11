В сорока двух регионах России превышен эпидемиологический порог по ОРВИ.

Газета “Известия” сообщает, что соответствующие данные представлены на сайте Роспотребнадзора. Превышение эпидемиологических порогов по острым респираторным вирусным заболеваниям наблюдается у взрослых людей. Для предотвращения сезонными болезнями в России проводится вакцинация - на сегодняшний день от гриппа привито шестьдесят четыре миллиона жителей РФ, что составляет сорок три процента от общего числа населения.

