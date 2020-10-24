Уфимка, купившая в Казани антикварную лестницу, столкнулась с угрозами

Оказалось, что данный особняк семьи Коровиных имеет признаки культурно-исторического наследия, однако до сих пор под охраной не был. По оценкам экспертов возраст лестницы составляет от 150 до 200 лет. Председатель комитета Иван Гущин заявил, что на здание наложен мораторий на проведение любых строительных работ на 90 дней. За это время планируется подготовить все необходимые документы.