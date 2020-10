Уфимка, купившая в Казани антикварную лестницу, столкнулась с угрозами

На данный момент демонтаж лестницы приостановлен. После того, как уроженка Уфы Рада Русских объявила в социальных сетях о покупке антикварной лестницы, ситуацией заинтересовались активисты и комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Оказалось, что данный особняк семьи Коровиных имеет признаки культурно-исторического наследия, однако до сих пор под охраной не был. По оценкам экспертов возраст лестницы составляет от 150 до 200 лет. Председатель комитета Иван Гущин заявил, что на здание наложен мораторий на проведение любых строительных работ на 90 дней. За это время планируется подготовить все необходимые документы. Сам собственник здания планировал продать лестницу и установить в здании лифт. Однако по закону он должен был согласовать реконструкцию с исполкомом, но этого не сделал и продал уфимке антиквариат за 650 тысяч рублей. Сама Рада Русских не согласна с мнением экспертов. В социальных сетях девушка написала пост, в котором рассказывает, что даже в интернете информацию об исторической ценности этого здания ей найти не удалось. — Это не памятник, а лестница и вовсе не совпадает с периодом постройки здания. Моя версия, что ее приволочили во времена, когда разграбляли церкви и особняки, и тащили строить из них новые объекты. С этой историей я плотно столкнулась, когда восстанавливала в Екатеринбурге памятник конструктивизма, пишет девушка. Также блогер жалуется на нападки и угрозы казанских активистов. По её словам, за сутки ей поступило около 200 подобных сообщений в социальных сетях.

