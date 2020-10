Уфимка купила антикварный лестничный пролёт в старинном особняке Казани

Уфимка приобрела три пролёта антикварной лестницы в Казани. Её покупка стала поводом для обсуждения на её личной странице в соцсетях.

Как рассказал девушка, особняк с антикварной лестницей находится в центе Казани на улице Пушкина. Демонтаж, по словам, уфимки начнётся уже завтра. По документам особняк не является памятником и владелец с радостью распродаёт антикварные детали, пишет девушка. Однако, по её словам, несмотря на законность сделки, нашлись люди, которые выступили против подобного приобретения. Уфимка выложила скрин сообщения, где активист предложил заказать подобную лестницу в современном исполнении, а не разворовывать здание. Photo: Instagram Вам не жаль разрушать целостность здания, его историю? Почему не заказать подобную работу у современного мастера? Да, дороже. Но не «разворовывать» пусть и за деньги дурачка готового по кусочкам продать бесценное, пишет пользователь. На это обладательница антиквариата ответила, что чаще всего такие предметы оказываются на свалке и сдаются как лом, поэтому на самомо деле зданию «повезло с хозяином».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter