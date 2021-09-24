В Башкирии в трех районах назначены новые прокуроры

Напомним, что в конце августа в Башкирии суд отправил за решетку на 8 лет экс-прокурора Учалинского района. Известно, что мужчина с 2016 по 2018 года брал взятки от местного бизнесмена за помощь в сокрытии следов незаконных действий в работе. Отметим, что бизнесмен занимался добычей полезных ископаемых и обработкой природного камня. Всего за время сотрудничества экс-прокурор «заработал» 660 тысяч рублей.