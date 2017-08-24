В Башкирию вновь вернутся дожди

В Башкирию в ближайшие дни вернутся дожди, следует из данных Башгидромета.

В эту пятницу, 25 августа, в отдельных районах республики ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 13-18°, в горных районах до +8°, днем 28-33°.