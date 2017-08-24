В Башкирию вновь вернутся дожди

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В пятницу и субботу в регионе ожидаются кратковременные дожди.
Источник: Башгидромет
В Башкирию в ближайшие дни вернутся дожди, следует из данных Башгидромета.
В эту пятницу, 25 августа, в отдельных районах республики ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 13-18°, в горных районах до +8°, днем 28-33°.
В субботу, 26 августа, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 22-27°, по югу до 32°.
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