Фото: pixino.com
Эксперты сообщили о падении в России продаж бытовой химии
24 июля, 21:07Общество
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Результаты исследования компании Nielsen указывают на падение объема продаж бытовой химии в России.
В частности, падение продаж показали стиральный порошок, кондиционер для белья и средства для мытья посуды. Об этом 24 июля сообщило издание RT.
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