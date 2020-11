Автомобиль по подписке - альтернатива аренде и каршерингу

Подписки прочно вошли в жизнь современного человека - подписаться можно на все.

Но если фильмы, музыку и книги многие используют повседневно, то автомобили по подписке являются интересной новинкой. Кто пользуется подобными сервисами? Оказывается, это не только молодые семьи, которые откладывают деньги на приобретение нового авто, но и опытные автомобилисты с собственным транспортом. Мы взяли интервью у пользователя сервиса по подписке на автомобили Хендэ Мобилити. Впервые Андрей воспользовался услугой “авто по подписке” зимой этого года - сервис начал практиковать удаленный формат работы ещё до начала пандемии Подтолкнуло его на использование услуги отсутствие транспорта - на тот момент его автомобиль был на ремонте после аварии, и ему срочно понадобилась машина для командировки. После ремонта автомобиля Андрей повторно воспользовался услугами сервиса Hyundai Mobility и на протяжении трех летних месяцев ездил по рабочим и личным делам на новом Hyundai Tucson в полной комплектации. Почему вы выбрали подписку на автомобиль для командировки, а не воспользовались услугами каршеринга или аренды? Это же услуги одного сегмента? Не нужно путать аренду и каршеринг с подпиской - это разные услуги. Сначала я действительно рассматривал первые два варианта, поскольку о подписке не знал - для России это относительно новая услуга. Photo: пресс-службы Хендэ Мобилити По условиям подписки на год клиенту предоставляется новый автомобиль в топовой комплектации без предоплаты и залога. Нужно предоставить водительское удостоверение и паспорт. Все документы принимаются в онлайн-формате - в офис приезжать нет необходимости. После проверки и оплаты можно сразу отправляться на парковку дилера Hyundai и забирать машину. По стоимости данная услуга сопоставима с каршерингом, но по условиям - это совсем другое. Подписка более комфортна. Поскольку машина мне нужна была для командировки, которая предусматривала поездки не только по одному региону, но и за его пределы, необходимо было заранее решить вопрос передвижения по субъектам. При использовании каршеринга выезд за пределы региона оплачивается дополнительно, а при подписке - нет. Иными словами, у сервиса нет ограничений по зоне эксплуатации автомобиля - им можно пользоваться как собственным. Можно даже выезжать за границу — для этого нужно предупредить через приложение. Еще один плюс подписки - круглосуточная техпомощь на дороге. Этой услугу я смог оценить через неделю использования сервиса. Ночью возвращался с дачи, которая расположена под Воронежем, и пробил колесо. Участок трассы был не освещен, в радиусе 20 километров оказать помощь никто не мог - вокруг был темный лес. Я позвонил в службу технической помощи. При моем обращении сотрудники не высказали удивления - для них это была штатная ситуация. Бригада приехала буквально через час - мне быстро заменили колесо, и я продолжил путь. Никакой дополнительной оплаты с меня не потребовали. Поблагодарил ребят и поехал дальше. Также в стоимость подписки включены услуги аварийного комиссара при дорожно-транспортном происшествии и эвакуатора, что важно для любого автолюбителя. Почему вы вернулись к подписке, имея собственную машину? Здесь все просто - при долгосрочной подписке автомобиль выдается в топовой комплектации прямо с конвейера. Абсолютный комфорт, к которому быстро привыкаешь: климат-контроль, навигатор, кожаный салон, подогрев сидений, наличие зарядного устройства для смартфона, набора автомобилиста, щетки (зимой) и многое другое, от чего потом сложно отказаться. К сожалению, моя машина после ремонта не помолодела, а к ощущению нового автомобиля и повышенному комфорту я уже привык. Photo: пресс-службы Хендэ Мобилити Сервис предлагает довольно большой выбор моделей Hyundai: CRETA, TUCSON, SANTA FE, SONATA и микроавтобус H-1. При этом предоставляется гарантия технической исправности и отличное внешнее состояние. В этом я убедился лично, еще в первый раз использования сервиса. Также большим плюсом является комплексное обслуживание автомобиля на всем периоде подписке - в стоимость входит техническое обслуживание у официального дилера, транспортный налог, страхование ОСАГО и полное страхование КАСКО без франшизы, а также хранение и сезонная замена шин. Повторно я воспользовался услугой подписки потому, что собственным автомобилем пользуюсь редко. Из-за технического состояния он подходит только для короткихпоездок - до магазина. Поэтому, когда мне нужно поехать в командировку или по другим делам, я однозначно выбираю подписку. Также сервис Hyundai Mobility удобно использовать и для ежедневных поездок. Так было в этом году. Я взял на год Hyundai Tucson в топовой комплектации и совершенно новый. Намного приятнее и спокойнее ездить на проверенном, комфортном и надежном автомобиле. Конечно, я предварительно производил подсчеты. Оказалось, что долгосрочная подписка на год по стоимости примерно равна стоимости обслуживания собственной машины за такой же период. Небольшая разница - доплата за комфорт, удобство в использовании, разнообразие моделей и отсутствие проблем, связанных с владением собственным автомобилем. Как вы производили подсчеты? В стоимость владения собственным транспортом закладывается налог, амортизация - чем дороже авто, тем больше в процентах проседает его цена на рынке, техническое обслуживание, КАСКО и ОСАГО. Photo: пресс-службы Хендэ Мобилити По моим расчетам, стоимость автомобиля за три миллиона рублей аналогична цене чуть более пяти лет ежедневных поездок на том же авто в полной комплектации по подписке. Разница в том, что в этот период вы будете ездить на абсолютно новой машине, не переживая о страховке, налогах, зимней резине, техническом обслуживании и прочих не менее важных моментах. Поэтому, если вы планируете через пять лет покупать новый автомобиль, стоит задуматься - рационально ли комфорт, разнообразие модельного ряда и надежность менять на остаточную рыночную стоимость пятилетней машины? Чтобы подписаться на автомобиль и пользоваться им на свое усмотрение, необходимо приложить столько же усилий, как и для покупки смартфона. При этом вы также сможете выбирать разнообразные модели - брать дороже, в другом кузове и т.д. Сейчас я вообще не уверен, что покупка автомобиля - рациональное и взвешенное решение, с учетом частоты его реального использования. Вроде как машины у всех есть, а почему у меня нет? Лучше бы на эти же деньги я погасил ипотеку раньше срока.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter