Автомобиль по подписке - альтернатива аренде и каршерингу

Еще один плюс подписки - круглосуточная техпомощь на дороге. Этой услугу я смог оценить через неделю использования сервиса. Ночью возвращался с дачи, которая расположена под Воронежем, и пробил колесо. Участок трассы был не освещен, в радиусе 20 километров оказать помощь никто не мог - вокруг был темный лес. Я позвонил в службу технической помощи. При моем обращении сотрудники не высказали удивления - для них это была штатная ситуация. Бригада приехала буквально через час - мне быстро заменили колесо, и я продолжил путь. Никакой дополнительной оплаты с меня не потребовали. Поблагодарил ребят и поехал дальше.