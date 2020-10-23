Автор Центра современного искусства в Уфе отказался от международного конкурса

Автор Центра современного искусства в Уфе отказался от международного конкурса

Вчера, 15:52ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: 1mediainvest.ru
Об этом в соцсетях сообщил автор идеи, уфимский предприниматель Марат Ахметшин.

Центр современного искусства в Уфе будет создан без проведения международного конкурса, сообщил автор проекта Марат Ахметшин. Причиной отказа от конкурса Ахметшин назвал пандемию коронавируса.

Ранее сообщалось, что в рамках строительства Центра должен состояться международный конкурс высокого уровня под председательством великого мэтра, японского архитектора Арата Исодзаки, обладателя Притцкеровской премии 2019 года, автора первого в мире Музея современного искусства в Америке.

- После долгой подготовки условий конкурс должен был состояться весной 2020 года, но из-за первой волны ковида был перенесен на осень 2020 года. Осень ознаменовалась второй волной инфекции, и мне было предложено провести конкурс после окончания пандемии. По моим прикидкам, окончания пандемии можно ожидать не ранее первого квартала 2022 года. Я не могу себе позволить так далеко сдвинуть сроки и поэтому был вынужден отказаться от проведения международного конкурса, - сообщил Ахметшин на своей странице в Facebook.

По словам предпринимателя, в настоящее время ведутся прямые переговоры с архитектурными бюро. Ахметшин уверен, что они смогут справиться с этой задачей. Напомним, что строительство ведется в Уфе на улице Волновой, недалеко от Дома правительства республики.

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