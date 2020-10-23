Автор Центра современного искусства в Уфе отказался от международного конкурса

- После долгой подготовки условий конкурс должен был состояться весной 2020 года, но из-за первой волны ковида был перенесен на осень 2020 года. Осень ознаменовалась второй волной инфекции, и мне было предложено провести конкурс после окончания пандемии. По моим прикидкам, окончания пандемии можно ожидать не ранее первого квартала 2022 года. Я не могу себе позволить так далеко сдвинуть сроки и поэтому был вынужден отказаться от проведения международного конкурса, - сообщил Ахметшин на своей странице в Facebook.