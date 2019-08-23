Эксперты назвали стоимость вещей и принадлежностей для первоклассника в Москве
Вчера, 15:47ОбществоФото: kremlin.ru
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Комплект одежды и принадлежностей для московских первоклассников обойдется их родителям в 2019 году примерно в десять тысяч рублей.
Об этом 23 августа заявили в АИДТ (ассоциации предприятий индустрии детских товаров), сообщает газета «Известия».
В комплект входят школьная и физкультурная формы, спортивная и сменная обувь, канцтовары и рабочие тетради, школьный ранец и рюкзак для спортивных кружков, мешок для обуви.
Отмечается, что сбор в школу первоклассника обходится на 20% дороже, чем ученика более старшего класса.
По мнению главы АИДТ, в этом году поднялась лишь стоимость канцелярских товаров.
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