Эксперты назвали стоимость вещей и принадлежностей для первоклассника в Москве

Об этом 23 августа заявили в АИДТ (ассоциации предприятий индустрии детских товаров), сообщает газета «Известия».

В комплект входят школьная и физкультурная формы, спортивная и сменная обувь, канцтовары и рабочие тетради, школьный ранец и рюкзак для спортивных кружков, мешок для обуви.

Отмечается, что сбор в школу первоклассника обходится на 20% дороже, чем ученика более старшего класса.