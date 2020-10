Два населенных пункта на Камчатке оказались присыпаны пеплом после извержения вулкана “Безымянный”.

Газета “Известия” сообщает, что под пеплом оказался поселок Атласово и село Лазо. Специалисты отмечают, что толщина пепельного налета составляет 1 миллиметр. Сотрудники спасательной службы заявили, что в настоящее время жителям населенных пунктов ничего не угрожает. Также спасатели подчеркнули, что в районе извержения вулкана нет туристических маршрутов и международных автодорог.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter