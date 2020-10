Более четырех тысяч москвичей, вылечившихся от коронавируса, сдали плазму с антителами для лечения больных.

Газета “Известия” сообщает, что доноров, которые сдавали плазму несколько раз, было больше десяти процентов. Помочь больным коронавирусом таким способом может каждый желающий, переболевший этим заболеванием. Возрастное ограничение - 18-55 лет. Также сообщается, что у донора должны отсутствовать инфекционные заболевания, ВИЧ и гепатит - требуется предоставление результатов анализов.

