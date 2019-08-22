В медицинских учреждениях ХМАО свыше двух сотен человек заразились инфекциями

Речь идет об инцидентах, которые связаны с оказанием медицинских услуг в региональных больницах. Из всех этих случаев 10 произошли с новорожденными, 25 - с родильницами и 62 случились у послеоперационных больных. Об этом 22 августа сообщило издание Megatyumen.ru.