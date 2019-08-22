Фото: pixabay.com
В медицинских учреждениях ХМАО свыше двух сотен человек заразились инфекциями
Вчера, 21:51Общество
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Материалы Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что в прошлом году в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали 221 случай заражения инфекциями в медучреждениях.
Речь идет об инцидентах, которые связаны с оказанием медицинских услуг в региональных больницах. Из всех этих случаев 10 произошли с новорожденными, 25 - с родильницами и 62 случились у послеоперационных больных. Об этом 22 августа сообщило издание Megatyumen.ru.
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