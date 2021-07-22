Уфимка очутилась на больничной койке после похода в отделение «Почты России»

Сейчас женщина находится в больнице, но падение на нее человека сильно подорвало ее здоровье. Предварительно врачи диагностировали у Людмилы перелом бедра. Ситуация осложняется возрастом женщины — ей 64 года. Кроме этого, у Людмилы имеются и другие проблемы со здоровьем, а также лишний вес. Из-за пандемии к ней в больницу не пускают родственников, а сама она уже неделю лежит обездвиженная.