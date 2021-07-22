Уфимка очутилась на больничной койке после похода в отделение «Почты России»

Пенсионерка из Уфы Людмила Лесунова (ФИО героев изменены — прим. ред.) захотела пополнить свою транспортную карту перед длительными выходными. Для этого она решила обратиться в ближайшее к дому почтовое отделение, расположенное на Проспекте Октября, 78, однако этот поход она запомнит надолго.
Как рассказал изданию Mkset сын пенсионерки Владимир, зайдя в отделение, женщина сразу заметила пожилого мужчину, который находился в очереди в соседнее окошко.
— Мужчина ходил туда-сюда, было видно, что его что-то беспокоит. В тот момент, когда он подошел к своему окну, в другом окне стояла моя мама, и получилось так, что мужчине стало плохо, и он упал прямо на нее, — рассказал сын женщины.
Сотрудники отделения почты, в котором произошел инцидент, сразу же бросились помогать пострадавшим. Они пытались усадить мужчину, тем самым высвободив Людмилу. После того, как мужчине стало лучше, он встал и ушел домой, а пенсионерка не смогла встать из-за адских болей.
— Мама вызывала себе скорую и ее унесли на носилках. Госпитализировали в 22 больницу, — поделился Владимир.
Сейчас женщина находится в больнице, но падение на нее человека сильно подорвало ее здоровье. Предварительно врачи диагностировали у Людмилы перелом бедра. Ситуация осложняется возрастом женщины — ей 64 года. Кроме этого, у Людмилы имеются и другие проблемы со здоровьем, а также лишний вес. Из-за пандемии к ней в больницу не пускают родственников, а сама она уже неделю лежит обездвиженная.
— Одну из ног обездвижили и подвесили на вытяжку. В колено и пятку, в кость, установили спицы. За ней ухаживают медсестры, но она, естественно, их стесняется, когда дело касается гигиены и туалета. Мы ей носим передачки — это максимум, чем мы ей можем помочь, — рассказывает сын.
Сейчас родственники женщины пытаются добиться справедливости. В качестве доказательств на руках у семьи есть чек, датированный 15 июля и точным временем пополнения карты в отделении. Дети уфимки Людмилы считают, что упавший на нее мужчина должен выплатить хоть какую-нибудь компенсацию. Уже известно, что ее будут оперировать, а процесс восстановления в ее возрасте может изрядно ударить по кошельку.
Семья уже обратилась в полицию, у пострадавшей взяли показания. Также дети Людмилы намерены с помощью записи с камер наблюдения установить личность мужчины.
Как пояснил корреспонденту Mkset адвокат Рамиль Гизатуллин, виновником в подобной ситуации может оказаться не только мужчина.
— На первый взгляд может показаться, что виноват только упавший мужчина, но при этом необходимо изучить регламент «Почты России» и посмотреть, указаны ли в регламенте обязанности сотрудников оказывать помощь человеку, который себя плохо чувствует. Если человеку стало плохо внутри помещения, работники могли проигнорировать это, хотя должны были оказать помощь. Поэтому данная ситуация могла произойти в результате их бездействия. В любом случае любая организация должна обеспечить некую безопасность в своей среде, и это указывается в документах организаций, — сообщил адвокат.
Пресс-секретарь УФПС Башкирии Борис Слуцкий на запрос корреспондента сообщил о том, что впервые слышит о подобном происшествии и попросил направить письменный запрос по данному вопросу для выяснения всех обстоятельств. Ответ будет опубликован на Mkset, как только будет получен.