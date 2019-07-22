В Минпромторге рассказали о развитии торговли в России

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Глава Минпромторга Денис Мантуров 22 июля прокомментировал принятую стратегию развития РФ в сфере торговли на ближайшие пять лет.
В ней отражена концепция существующих рынков, а также появились понятия этнического и семейного бизнеса, сообщает газета «Известия».
Мантуров отметил, что основной целью данной стратегии является создание благоприятной среды для потребителей. Для этого необходимо устранить различные бюрократические препятствия, в то же время сохранив баланс между крупными сетями и малыми торговыми точками, добавил он.
Глава ведомства подчеркнул, что в новом документе описаны такие формы бизнеса, как мобильная торговля, стрит-ритейл, малые форматы и сети. Он также рассказал о расширении ассортимента российских магазинов и об улучшении качества сервиса у торговых операторов, который идет на опережение американских и европейских коллег.
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