В Минпромторге рассказали о развитии торговли в России

В ней отражена концепция существующих рынков, а также появились понятия этнического и семейного бизнеса, сообщает газета «Известия».

Мантуров отметил, что основной целью данной стратегии является создание благоприятной среды для потребителей. Для этого необходимо устранить различные бюрократические препятствия, в то же время сохранив баланс между крупными сетями и малыми торговыми точками, добавил он.