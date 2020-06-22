Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала после скандального ДТП с летальным исходом
Продюсеры сериала «Вампиры средней полосы» решили переснять эпизоды с участием российского актера Михаила Ефремова. Это произошло после ДТП, в котором по его вине погиб человек.
По информации другого актера сериала, Дмитрия Лысенкова, Ефремова может заменить Юрий Стоянов, сообщает infox.ru.
Отмечается, что на платформе Start, где сериал должен был выйти, комментировать ситуацию по поводу пересъёмок отказались.
За последнее время Ефремов был задействован ещё в нескольких проектах, среди которых - «Конек-горбунок» и «Вратарь галактики» компании СТВ. Однако их организаторы рассказали, что не планируют переснимать эпизоды с актёром.
Практика пересъёмки после скандалов с участием артистов практикуется на Западе, однако для России она пока является новой.
ДТП с участием Ефремова произошло в Москве 8 июня. В результате погиб курьер Сергей Захаров, в автомобиль которого врезался на своей иномарке Ефремов после выезда на встречную полосу. Сейчас актер находится под домашним арестом. Он признал, что употреблял спиртное и наркотические вещества, а также находился в состоянии депрессии.