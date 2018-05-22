Россия продолжает возбуждать уголовные дела против украинских военных

Москва обвиняет Киев в обстреле «гражданской инфраструктуры» на юго-востоке Украины. Об этом пишет портал rns.online.

По версии российских следователей, в период с 16 по 18 мая 2018 года Вооруженные силы и Нацгвардия Украины обстреляли из артиллерии и тяжелых видов оружия город Горловку. Российская сторона называет приказы отдаваемые украинским Министерством обороны преступными.

По данным Москвы, 19 и 20 мая украинские вооруженные силы продолжили обстрел территории контролируемой противником. Кроме Горловки снаряды падали на поселок Зайцево.

В Кремле утверждают, что жертвами обстрелов стали четыре человека, столько же местных жителей получили ранения. Якобы сотрудники силовых структур Украины специально целились в объекты «гражданской инфраструктуры», а не «ополченцев».