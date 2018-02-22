В Башкирии школьник дважды за три месяца сломал руку в школе

Родители опасаются, что это может произойти и в третий раз.

Руководитель родительского сообщества «Башкортостан. Школа не рынок» Александр Афанасьев опубликовал обращение родителей нефтекамского школьника, который дважды за три месяца получил закрытый перелом предплечья в одном и том же учебном кабинете. Родители подростка возмущены тем, что по обоим фактам травмирования их сына не были возбуждены уголовные дела, и опасаются, что несчастье с их ребенком может повториться снова.

В школе №7 и городском управлении образования происшедшее назвали «несчастным случаем». Чиновники провели свою проверку по следам случившегося. По их мнению, ничего экстраординарного не стряслось.

Как следует из обращения родителей, первое ЧП случилось 22 ноября прошлого года. По окончании шестого урока при выходе из класса подросток замахнулся рукой на одноклассника, с которым у него была словесная перепалка, но промахнулся и упал на пол, получив при этом сложный перелом предплечья. Педагоги вызвали «скорую помощь».

Когда пострадавший мальчик поправился, в кабинете директора в присутствии учителей прошло примирение сторон. Но видимо, черная полоса в жизни подростка на этом не закончилась, потому что уже 2 февраля на перемене он вновь сломал предплечье. Как показала проверка, мальчик получил травму, столкнувшись с выходившим из кабинета одноклассником. В итоге классный руководитель вызвала родителей обоих мальчиков и провела с ними беседу о правилах поведения в школе. Обоих участников «столкновений с переломами» педагоги охарактеризовали положительно и после бесед с ними поводов для беспокойства не нашли.

Однако родители пострадавшего подростка придерживаются иного мнения по данному поводу. Они обратились в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности виновных в происшедшем, однако этого не произошло. Тогда родители пошли к общественникам и в СМИ в надежде привлечь внимание к их ситуации.

- За последние 3 месяца сыну 2 раза ломали руку. Полиция вот уже второй раз отказывают в возбуждении уголовного дела. Есть угроза 3 случая, - написал отец пострадавшего ученика в своем письме.

Ситуацию прокомментировал руководитель родительского сообщества «Башкортостан. Школа не рынок» Александр Афанасьев:

- По закону обеспечивать безопасность детей во всех образовательных учреждениях статьями 28 и 41 ФЗ №273 «Об образовании» возложена на их руководителей. Но как правило, школы и детсады ухитряются снимать с себя ответственность и по-своему понимают закон. Тем самым наносят ущерб не только репутации всей системе образовании, но и безопасности граждан, - сообщил Александр Афанасьев. – Я считаю, что если не получается наказать администрацию школы №7 в административно-дисциплинарном порядке, то надо наказать материально.