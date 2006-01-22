Поумнеть можно только от тихой рок-музыки

Выяснилось, что под влиянием одних музыкальных произведений работа мозга у людей улучшалась, а от других — ухудшалась. Значение имела даже громкость звучания. Оказалось, что на классические произведения мозг реагирует так же, как на решение задач или прослушивание текстов. Мыслительный процесс улучшается, если такая музыка звучит громко — в диапазоне от 40 до 60 децибел. Рок же стимулирует умственную деятельность и память при тихом звучании — не более 30 децибел. Если же включить его громко, то он усиливает эмоциональное напряжение и тревожность, а также подавляет интеллект.