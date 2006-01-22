Поумнеть можно только от тихой рок-музыки
23 января 2006, 00:45Общество
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Рок повышает интеллект, правда, если звучит негромко. К такому выводу пришли физиологи из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, изучив влияние музыки на работу мозга.Как сообщили “МК” в институте, в исследовании приняла участие группа добровольцев в возрасте от 22 до 47 лет. Волонтеры в наушниках слушали классическую музыку (Моцарта, Бетховена, Баха и т.д.) и рок-музыку (в том числе в исполнении “Rolling Stones”). А параллельно испытуемые смотрели на монитор, распознавая, что за картинки на нем демонстрируются.
Выяснилось, что под влиянием одних музыкальных произведений работа мозга у людей улучшалась, а от других — ухудшалась. Значение имела даже громкость звучания. Оказалось, что на классические произведения мозг реагирует так же, как на решение задач или прослушивание текстов. Мыслительный процесс улучшается, если такая музыка звучит громко — в диапазоне от 40 до 60 децибел. Рок же стимулирует умственную деятельность и память при тихом звучании — не более 30 децибел. Если же включить его громко, то он усиливает эмоциональное напряжение и тревожность, а также подавляет интеллект.
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