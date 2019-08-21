Киану Ривз снимется в новой части «Матрицы»

Также в новой картине снимется Кэрри-Энн Мосс. Она выступит в роли Тринити. Об этом информирует RNS.

По словам председателя правления Warner Bros. Picture Group Тоби Эммериха, производство четвертой части «Матрицы» уже запущено. Руководит работами один из авторов оригинальных фильмов Лана Вачовски (Лоуренс Вачовски).

Все участники съемочного процесса очень взволнованы и рады участию в проекте Ланы Вачовски. Эта женщина является настоящим провидцем. Она уникальный и оригинальный творческий режиссер. Вачовски сможет качественно направить и продюсировать новую главу о вселенной «Матрицы», уверен председатель правления Warner Bros. Picture Group.