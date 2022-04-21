Сквер имени Жириновского и иск на 667 миллионов: Главное в Башкирии за день

О том, как в Уфе предлагают увековечить память Владимира Жириновского и какой скандальной компании предъявили многомиллионной иск, а также о других значимых событиях 21 апреля в Уфе и Башкирии — в материале Mkset

Сегодня в столицу республики прибыли 17 беженцев с Украины, в числе которых трое детей. Корреспонденту Mkset удалось пообщаться с прибывшим в Уфу мужчиной. По его словам, вся его семья — девять человек прибыла сегодня в столицу Башкирии. При этом, как отметил собеседник, он не знает, где они будут проживать. Необычный способ увековечить память Владимира Жириновского в столице республики предложил депутат партии в регионе Вячеслав Рябов. По мнению чиновника, именем бессменного лидера партии можно было бы назвать улицу, парк или сквер. Мотивировал Рябов данное предложение тем, что помимо прочего Владимир Жириновский при жизни бывал в Уфе и более того, читал лекции в главном вузе республики. Подробнее о том, чем запомнился жителям Башкирии Владимир Жириновский, Mkset рассказывал здесь. В Уфе компания «Городские проекты» планирует взыскать с компании «Госстрой» и её руководителя, опального экс-чиновника Кирилла Бадикова 667 миллионов рублей. Соответствующий иск был направлен «Городскими проектами» в Арбитражный суд Башкирии. Глава региона Радий Хабиров встретился с вице-президентом Ирана Сореном Саттари. В ходе встречи политики обсудили вопросы экономического сотрудничества между Башкирией и Ираном, а также ряд вопросов, связанных с сельским хозяйством и гуманитарной областью. Радий Хабиров также отметил, что в ближайшем будущем может появиться прямой рейс Уфа-Тегеран. В Башкирии вновь выросла стоимость сахара. Согласно данным, опубликованным Башстатом, цена на сахар в республике выросла на три рубля. Таким, образом средняя стоимость сахарного песка возросла с 82,14 рубля за килограмм до 85,30 рубля. Выросли в цене и другие продукты. Также сегодня стало известно, когда в Уфе отключат отопление. Как сообщили Mkset в мэрии города, точной даты отключения на данный момент нет. Однако в мэрии все же отметили, что отопление могут отключить уже в последние дни апреля.

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