Дети, кошка и собака: в Уфу прибыли 17 беженцев из Украины

По его словам, в его семье девять человек, все они прибыли в Уфу. По словам переселенца, на его Родине продолжаются боевые действия. Уточнил мужчина и то, что не знает, куда их привезут и где расселят. Сотрудники МЧС торопились разместить людей в автобусах, поэтому детально пообщаться с переселенцами не вышло.