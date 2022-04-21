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Дети, кошка и собака: в Уфу прибыли 17 беженцев из Украины

21 апреля 05:40
Фото: Mkset.ru
Организованную группу вынужденных переселенцев встречали на железнодорожном вокзале Уфы 21 апреля.

В МЧС по Башкирии отчитались о прибытии в столицу Башкирии группы беженцев из Херсонской области. По данным ведомства, в столицу Башкирии прибыли 17 человек, трое из них дети. Беженцы приехали в Башкирию не одни - в некоторых семьях люди прибыли с домашними животными, кошкой и собакой. Журналистке Mkset удалось пообщаться с мужчиной, который приехал в Уфу с маленьким ребенком.

По его словам, в его семье девять человек, все они прибыли в Уфу. По словам переселенца, на его Родине продолжаются боевые действия. Уточнил мужчина и то, что не знает, куда их привезут и где расселят. Сотрудники МЧС торопились разместить людей в автобусах, поэтому детально пообщаться с переселенцами не вышло.

Напомним, беженцев в Башкирии ждут с марта месяца, тогда сообщалось, что регион примет 1867 вынужденных переселенцев, однако их приезд был отложен на неопределенный срок. 17 марта в Башкирию прибыли 30 детей-беженцев. Сегодня в Уфе оказались еще 17 человек.

#Новости#Анастасия Денисенко#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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