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Глава Башкирии и вице-президент Ирана обсудили открытие прямого рейса Уфа-Тегеран

21 апреля 12:19
Фото: пресс-служба главы РБ
Делегация Башкирии в которую вошли Радий Хабиров, Сергей Греков и Маргарита Болычева провела рабочую встречу с Сореном Саттари в Москве, о чем сообщила пресс-служба главы Башкирии 21 апреля.

На рабочей встрече делегация от Башкирии в которую вошли Радий Хабиров, экс-мэр Уфы и нынешний полномочный представитель Башкирии при президенте РФ от Башкирии Сергей Греков и министр внешнеэкономических связей Маргарита Болычева.

На рабочей встрече обсуждались перспективы экономического сотрудничества Башкирии и Исламской республики Иран, в частности речь шла о взаимодействии в нефтегазовой отрасли, но не остались без внимания и другие отрасли, такие как сельское хозяйство и гуманитарные вопросы. Радий Хабиров же рассказал о уже заключенных между республиками, соглашений, а господин Саттари пригласил Хабирова нанести визит в Иран, на что глава Башкирии дал согласие.

Вполне вероятно, что в Иран Хабиров может полететь уже на прямом рейсе Уфа-Тегеран, возможность открытия которого он озвучил на мероприятии, объяснил он это тем, что подобный вопрос всегда рассматривается при отладке взаимодействия с партнерами из-за рубежа.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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