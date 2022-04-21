Глава Башкирии и вице-президент Ирана обсудили открытие прямого рейса Уфа-Тегеран

На рабочей встрече обсуждались перспективы экономического сотрудничества Башкирии и Исламской республики Иран, в частности речь шла о взаимодействии в нефтегазовой отрасли, но не остались без внимания и другие отрасли, такие как сельское хозяйство и гуманитарные вопросы. Радий Хабиров же рассказал о уже заключенных между республиками, соглашений, а господин Саттари пригласил Хабирова нанести визит в Иран, на что глава Башкирии дал согласие.