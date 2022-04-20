Депутат Курултая от ЛДПР предложил Хабирову увековечить память Жириновского в Уфе

Депутат Курултая-Госсобрания Башкирии от партии ЛДПР, которую возглавлял недавно скончавшийся политик и лидер партии Владимир Жириновский, предложил увековечить память политика в Уфе. К примеру назвать в честь политика улицу, парк или сквер в городе.
Объяснил Вячеслав Рябов это не только желанием отдать дань памяти и уважения к бессменному лидеру партии, но и тем, что Владимир Жириновский бывал в Уфе, а кроме прочего являлся и почетным профессором БашГУ, где в 2018 году даже читал лекцию студентам.